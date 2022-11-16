Kayseri'de ağabeyi ile eski yengesini öldüren sanığın cezası istinafça hukuka uygun bulundu

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KAYSERİ (AA) - Kayseri Bölge Adliye Mahkemesi, kentte, ağabeyi ile eski yengesini öldürdüğü gerekçesiyle yargılanan sanığın da aralarında bulunduğu 3 kişi hakkında yerel mahkemece kurulan hükmü, hukuka uygun buldu.



Kayseri 5. Ağır Ceza Mahkemesince 22 Kasım 2021'de karara bağlanan davada verilen karara sanık ve müşteki avukatlarının itirazı üzerine dosya Kayseri Bölge Adliye Mahkemesi 1. Ceza Dairesince değerlendirildi.

Ceza dairesi, yerel mahkemenin sanıklar hakkında verdiği hükmün hukuka uygun olduğunu kararlaştırdı.



İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, yakınlarınca kayıp ihbarında bulunulan M.T. ile boşandıktan sonra birlikte yaşamaya devam ettiği F.Ö'yü bulmak için çalışma başlatmıştı.



10 Haziran 2021'de, M.T'nin kardeşi Y.T, yengesi N.T. ve yeğeni B.T. gözaltına alınmıştı. Y.T'nin evinde arama yapan polis, iple boğuldukları belirlenen M.T. ile bu kişinin boşanıp birlikte yaşamaya devam ettiği F.Ö'nün cesedi, bahçedeki tandıra gömülü olarak bulunmuştu.



Şüphelilerden N.T. adli kontrol şartıyla serbest bırakılmış, eşi Y.T. ile oğlu B.T. ise tutuklanmıştı.

Davayı karara bağlayan 5. Ağır Ceza Mahkemesi, sanıklardan Y.T'ye, ağabeyi M.T. ile F.Ö'ye karşı eyleminden dolayı "kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet ve müebbet, B.T'ye aynı suçtan iki kez müebbet hapis cezası vermiş, N.T'nin ise beraatına hükmetmişti.



İtirazları değerlendiren Kayseri Bölge Adliye Mahkemesi 1. Ceza Dairesi, gerekçeli kararın müşteki H.T'ye tebliğ edilmediğine işaret ederek usul eksikliklerinin giderilmesi için dosyayı geri göndermişti.

Yerel mahkemenin eksiklikleri gidermesi sonrası dosya yeniden istinaf mahkemesine sunulmuştu.

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