Kayseri'de 17 hırsızlık şüphelisi yakalandı

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KAYSERİ (AA) - Kayseri'de hırsızlık olaylarına karıştıkları öne sürülen 17 şüpheli gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, Asayiş Şube Müdürlüğü koordinesinde, hırsızlık olaylarına karışanlara yönelik 23 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi.



Operasyonda 17 şüpheli yakalanırken, adreslerde yapılan aramada, çalıntı motosiklet, jeneratör, bakır tel, çeşitli malzemeler ve ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

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