Kayseri'de silahlı kavgada 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı

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KAYSERİ (AA) - Kayseri'nin Sarız ilçesinde çıkan silahlı kavgada 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.

İddiaya göre, ilçe merkezinde M.A. (58) ve oğlu O.A ile A.Ö. arasında bilinmeyen bir nedenden başlayan tartışma, silahlı kavgaya dönüştü.

A.Ö'nün yanında bulunan tabancayla ateş etmesi sonucu M.A. ve oğlu O.A. ile orada bulunan A.H. yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi.

Ambulansla Sarız Devlet Hastanesi'ne kaldırılan 3 yaralıdan M.A, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Darp sonucu yaralanan A.Ö, sevk edildiği Kayseri Şehir Hastanesi'nde tedavisinin ardından gözaltına alındı.

M.A'nın cenazesi ise Kayseri Devlet Hastanesi'nde yapılan otopsinin ardından ailesine teslim edildi.

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