Kayseri'de jandarma ekim ayında 503 şüpheliyi yakaladı

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KAYSERİ (AA) - Kayseri'de İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince ekim ayında çeşitli suçlardan haklarında yakalama kararı bulunan ve aranan 503 şüphelinin gözaltına alındığı bildirildi.

Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, terör örgütleri FETÖ/PDY, PKK ve DEAŞ'a yönelik soruşturmalar kapsamında aranan 6, kasten yaralama olayına karışan 80 şüpheli yakalanarak adli makamlara sevk edildi. Zanlılardan 3'ü tutuklandı.

Uyuşturucu ve kaçakçılıkla mücadele kapsamında yapılan çalışmalarda 10 kilo 256 gram esrar, 515 gram sentetik uyuşturucu, 18 kök kenevir, 2 kilogram kaçak tütün, 44 bin 140 makaron ele geçirildi, 52 zanlı gözaltına alındı.

57 hırsızlık ve dolandırıcılık olayında ise gözaltına alınan 49 şüpheliden 2'si tutuklandı.

Çeşitli suçlardan haklarında yakalama ve arama kararı bulunan 316 şüpheli yakalandı.





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