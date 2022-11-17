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Başkan Büyükkılıç, Kültepe Ziyaretçi Merkezi'nde incelemelerde bulundu

AA

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Anadolu'da ilk yazılı belgelerin ve ticari anlaşmaların bulunduğu Kültepe Kaniş-Karum Höyüğü'nde yapımı süren Kültepe Ziyaretçi Merkezi'nde incelemelerde bulundu.

Başkan Büyükkılıç, Kültepe Ziyaretçi Merkezi'nde incelemelerde bulundu

KAYSERİ (AA) - Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Anadolu'da ilk yazılı belgelerin ve ticari anlaşmaların bulunduğu Kültepe Kaniş-Karum Höyüğü'nde yapımı süren Kültepe Ziyaretçi Merkezi'nde incelemelerde bulundu.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, inşaatı son aşamaya gelen Kültepe Ziyaretçi Merkezi'nde incelemelerde bulunan Büyükkılıç, kazı başkanı Prof. Dr. Fikri Kulakoğlu'ndan bilgi aldı.

Burada açıklamada bulunan Büyükkılıç, Kültepe'de yapılan arkeolojik çalışmaların tüm hızıyla sürdüğünü belirtti.

Kültepe'deki çalışmaları yakından takip ettiklerini aktaran Büyükkılıç, "Kültepe bizim sevdamız. Burada değerli hocamızın başkanlığında yürütülen çalışmaları hepimiz biliyor ve takip ediyoruz. Burada yapılan çalışmaları hem yerinde görmenin hem de sergideki eserleri paylaşmanın yanı sıra, bir bakıma da eğitim merkezi mantığında, üniversitemizden öğrenciler geldiğinde onlara imkan vermek adına güzel bir çalışma yapılmış oldu." ifadelerini kullandı.

Kulakoğlu da, Büyükkılıç'a desteklerinden dolayı teşekkür ederek, şunları kaydetti:

"Bizi açıkçası kıskanan çok meslektaşımız var. Yapılan 3 projeyle gelişen Kültepe kazılarını bütün meslektaşlarımız kıskanıyor. Allah razı olsun. Umarım buranın tamamlanmış hali ile müze ve Asurlu Tüccarlar Mahallesi'ni de beraber görmek mümkün olur. Kültepe'nin neredeyse yüz yıldır süren kazılarda hayalleri gerçekleşmiş oluyor."


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