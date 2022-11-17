Dünya üçüncüsü milli sporcu, 2023 Multinations Gençler Yüzme Şampiyonası'na hazırlanıyor

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KAYSERİ (AA) - HAKAN CAN ŞAHİN - Galatasaray Spor Kulübü ve Türkiye Olimpiyat Hazırlık Merkezi (TOHM) sporcusu 16 yaşındaki Ahmet Burak Işık, 2023 Multinations Gençler Yüzme Şampiyonası'na katılabilmek için Kayseri'de yoğun antrenman yapıyor.

İlkokulda seçmelerde başarılı olan ve yüzme sporuna başlayan Ahmet Burak Işık, 3 yıl sonra TOHM'un yanı sıra kariyerine Kayseri Atak Spor Kulübünde devam etti.

Açık Su Milli Takımı'nda da yer alarak Türkiye'yi 2 yıldır temsil eden başarılı sporcu, bir süre önce Galatasaray Spor Kulübüne transfer oldu.

Ahmet Burak Işık, Türkiye'de 30'dan fazla katıldığı organizasyonda birçok madalya, Kuzey Makedonya'da yapılan FINA Kupası Açık Su Yüzme Müsabakası'nda 11'incilik, Yunanistan'da düzenlenen Uluslararası Yüzme Buluşması'nda birincilik ve Seyşeller'de gerçekleştirilen FINA Dünya Gençler Açık Su Yüzme Şampiyonası'nda 4x1500 metre bayrak takım yarışında da 3'üncülük elde etti.

Gelecek yıl yapılacak Multinations Gençler Yüzme Şampiyonası'na katılmak isteyen milli sporcu, bu organizasyonda derece elde etmek için Kayseri'de yoğun antrenman yapıyor.





- "Günde çift antrenman yapıyorum"







Milli yüzücü Ahmet Burak Işık, AA muhabirine, son katıldıkları şampiyonada milli takım olarak üçüncülük elde ettiklerini kaydetti.

Açık sularda derece elde etmenin mutluluğunu ve gururunu yaşadığını belirten genç sporcu, başarısını sürdürmek istediğini söyledi.

Ahmet Burak Işık, aralık ayında yapılacak Kulüpler Arası Türkiye Şampiyonası'yla milli takıma seçilecek sporcuların 2023 Multinations Gençler Yüzme Şampiyonası'na katılmaya hak kazacağını aktardı.

Bu organizasyon için çok çalıştığını ve Türkiye'yi yeniden temsil etmek istediğini dile getiren Ahmet Burak, "Sabah iki saat antrenmanlarımız oluyor. Akşam da 16.00'da başlayıp 19.00'da biten bir antrenmanımız daha var. Günde çift antrenman yapıyorum. Bunun yanı sıra fitness antrenmanlarımız da oluyor. Yoğun bir süreçle hazırlanıyoruz. İnşallah başarıyı getireceğiz." ifadelerini kullandı.

TOHM Yüzme Antrenörü Ali Özmen de Ahmet Burak'ın gelecek vadeden bir sporcu olduğunu söyledi.

Ahmet Burak'ın hırslı ve azimli biri olduğunu aktaran Özmen, sporcusunun şampiyonada Türkiye'yi en iyi şekilde temsil edeceğine inandığını sözlerine ekledi.

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