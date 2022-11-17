Kayseri'de evlerden toplanan atık yağlar biyodizele dönüştürülüyor

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KAYSERİ (AA) - Kayseri'de merkez Kocasinan Belediyesinin yürüttüğü çalışma kapsamında toplanan atık yağlar biyodizele dönüştürülüyor ve vatandaşlara biriktirdikleri her 4 litre atık yağ için temizlik seti hediye ediliyor.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, Kocasinan Belediyesi, 2019 yılında ilçenin farklı noktalarına atık yağ kutuları yerleştirerek başlattığı çalışmalarını, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığından lisanslı geri dönüşüm şirketi ile birlikte yürütüyor.

Bu kapsamda belediyenin Temizlik İşleri Müdürlüğü tarafından yürütülen kampanya ile evlerinde atık yağlarını biriktiren vatandaşlara, her 4 litre için temizlik seti hediye ediliyor. Evlerden toplanan atık yağlar ise geri dönüşüm tesislerinde biyodizele dönüştürülüyor.

Geri dönüşümü teşvik için başlatılan uygulamayla hem bunların çevreye verebileceği zararların önüne geçilmesi, hem de ülke ekonomisine katkı sağlanması hedefleniyor.

Uygulamadan faydalanan Rüveyda Doğa, doğanın ve insanlığın geleceği için bu çalışmaların devam etmesini istedi. Doğa, geri dönüşüm ürünlerini çöpe atmamaları konusunda vatandaşları uyardı.



Atık yağları belediyenin lisanslı firmalara vererek hem doğaya hem de kendilerine katkı sunduğunu belirten Ufuk Korkmaz ise verilen hediyenin de toplumu teşvik etme noktasında çok değerli ve önemli olduğunu aktardı.

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