Başkan Yalçın'ın gençlerle kasım ayı buluşmasında 6 kitap ele alındı

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KAYSERİ (AA) - Kayseri'de Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın'ın genç okurlara yönelik başlattığı "Gençlerle Kitap Sohbetleri" programı kasım ayı buluşmasında, Türk-İslam edebiyatının önemli yazar ve eserlerinin ele alındığı bildirildi.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, 7/24 Kütüphane ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen programa, Başkan Yalçın'ın yanı sıra eğitimci-yazarlar Mehmet Karataş, Mehmet Torun ve Uğur Baş konuşmacı olarak katıldı.

Faruk Nafiz Çamlıbel'in "Han Duvarları" kitabı başta olmak üzere İskender Pala'nın "İki Dirhem Bir Çekirdek", Ayşe Sasa'nın "Bir Ruh Macerası", Beşir Ayvazoğlu'nun "Aşk Estetiği", İbni Hazm'ın "Güvercin Gerdanlığı" ve Nurettin Topçu'nun "Varoluş Felsefesi, Hareket Felsefesi" kitapları değerlendirildi.

Yalçın, Han Duvarları şiirinin şairinin önüne geçen bir eser olduğunu belirterek, "Bazı şehirler vardır, kendilerinde bir sembol olan nesne ile özdeşleşir, bazı yazarlar da vardır şiirleriyle özdeşleşir. Han Duvarları da böyledir. Şairinin önüne çıkan bir şiirdir. Türk edebiyatının kilometre taşlarından biridir. Han Duvarları baştan sona Anadolu'dur." ifadelerini kullandı.

Çamlıbel'in Kayseri Lisesi'nde edebiyat öğretmenliği yaptığını anlatan Yalçın, yazarın hayat hikayesini özetledi.

Daha sonra söz alan ve Nurettin Topçu'nun "Varoluş Felsefesi" kitabını anlatan Mehmet Karataş da yazar ve kitap hakkında genel bilgileri aktardı.





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