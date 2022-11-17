Melikgazi Belediyesi çölyak hastalarına destek oluyor

KAYSERİ (AA) - Kayseri'de Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, çölyak hastası 300'e yakın aileye glütensiz gıda paketi dağıttıklarını bildirdi.

Başkan Palancıoğlu, yaptığı yazılı açıklamada, fiyatları yüksek olan glütensiz gıdaları almakta zorluk çeken vatandaşlara destek verdiklerini belirtti.

İhtiyaç sahiplerine birçok konuda yardımlar yaptıklarını anımsatan Palancıoğlu, şunları kaydetti:



"Bunlar içinde özellikle glütene alerjisi olan çölyak hastalarımızagıda paketi de dağıtıyor, hastalarımıza destek olmaya çalışıyoruz. 300'e yakın ailemiz belli aralıklarla bu paketleri belediyemizden alıyor. Çölyak hassas beslenme gerektiren bir yaşam biçimidir. Çağımızın yeni hastalıklarından biri. Çölyak sadece doğuştan gelen bir hastalık değildir. İnsanlar endüstriyel ve genetiği değiştirilmiş ürünlerden sonra, belli bir yaştan sonra da çölyak hastalığına yakalanabiliyorlar. Sağlıklı organik ürünler tüketmek lazım. Özellikle çocuklarımızı endüstriyel ve paketli hazır gıdalardan uzak tutmamız lazım."

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