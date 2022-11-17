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TÜSİAD ile TÜRKONFED'in "Anadolu Buluşmaları Toplantısı" Kayseri'de yapıldı

AA

TÜSİAD ile TÜRKONFED'in "Anadolu Buluşmaları Toplantısı" Kayseri'de yapıldı

KAYSERİ (AA) - Türk Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği (TÜSİAD) Yönetim Kurulu Başkanı Orhan Turan, "Cumhuriyetimizin 100. yılına yaklaşırken Anadolu'nun çok kültürlü yapısı, dinamik ve girişimci ruhu, Atamızın açtığı yolu ve gösterdiği hedefleri kılavuz edinerek büyük bir atılım yapmaya hazır durumdadır. Yeter ki hayallerimizden vazgeçmeyelim, potansiyelimizden şüphe etmeyelim." dedi.

Turan, TÜSİAD ile Türk Girişim ve İş Dünyası Konfederasyonu (TÜRKONFED) iş birliğinde, Orta Anadolu Girişim ve İş Dünyası Federasyonu (ORSİFED) ev sahipliğinde Kayseri'de bir otelde düzenlenen "Anadolu Buluşmaları Toplantısı"nda, İstanbul’da yaşanan alçak terör saldırısında hayatını kaybedenlere rahmet, yakınları ve millete başsağlığı, yaralılara da acil şifalar diledi.

Terör saldırısını şiddetle kınadıklarını belirten Turan, "Terörün amacı korku iklimi yaratmak, Türkiye'nin mutlu, huzurlu, istikrarlı bir ülke olması doğrultusunda ilerlemesini sabote etmektir. Terörün amacına ulaşmasına geçit vermemek hepimizin ortak sorumluluğudur. Bu çerçevede biz de iş dünyası olarak, ülkemizin ikinci yüzyılında ilerlemesini hızlandırmak için yaptığımız çalışmalarımıza kararlılıkla devam edeceğiz." ifadesini kullandı.

Hayal ettikleri Türkiye'nin üç sütun üzerinde yükseldiğini anlatan Turan, birincinin beşeri sermaye ve gelecekleri olan insanların yetkinliklerinin geliştirilmesi, ikincinin bilim, teknoloji ve inovasyonun hayatın her noktasına sirayet etmesi, üçüncünün ise ekonomiden hukuka ve demokrasiye kadar tüm alanlarda güvenilir, adil, kapsayıcı kurumlar ve kuralların hayata geçirilmesi olduğunu dile getirdi.

Turan, bugün büyüyen refahın kaynağının bu üç sütunun kurumsallaşmasında yattığını işaret ederek "Bu nedenle refah seviyemizi yükseltmenin yolu, maddi olmayan bu üç alana yatırım yapmaktan geçiyor. Yani insanımızın eğitimine, bilime ve kurumlara. 85 milyonluk nispeten genç bir nüfusa sahip olan, reel ve finansal kesimi dayanıklı, imalat sanayi Doğu Avrupa ülkelerine kıyasla çok daha gelişmiş bir ülke olarak potansiyelimiz büyük; bunu biliyoruz. İnanıyoruz ki doğru adımları atarsak ülkemizi hayal ettiğimiz noktaya kavuşturmamız hiç de zor değil." diye konuştu.

- Türkiye-AB ilişkileri

Turan, dünya düzeniyle ilgili alıştıkları birçok kuralın ortadan kalktığı, küreselleşmenin gerilediği ve jeopolitik rekabetin öne çıktığı bir dönemden geçtiklerini ifade etti.

Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısının küresel jeopolitikte önemli bir kırılma noktası oluşturduğuna ve enerji arz güvenliğinin bir kez daha ön plana çıktığına dikkati çeken Turan; ekonomi, finans, enerji ve teknoloji gibi konuların jeostratejik rekabetin unsurları haline geldiğini söyledi.

Bu gelişmelerden en çok etkilenen bölgelerin başında AB'nin geldiğini kaydeden Turan sözlerini şöyle sürdürdü:

"Euro mimarisi, Schengen'in bir kale Avrupa'sına dönüşümü, üye ülkeler arası dengesizlikler gibi iç sorunlar söz konusu. Güvenlikte ABD’ye, ucuz enerjide Rusya’ya, tedarik zincirlerinde Çin’e, göçte Türkiye’ye bağımlı bir Avrupa Birliği var. Küresel jeopolitikte önemli değişimler yaşanırken Türkiye-AB ilişkilerindeki katılım sürecinin, iki taraftan kaynaklanan sorunlar nedeniyle kağıt üzerinde kaldığını görüyoruz. Ayrıca Türkiye’yi jeopolitik yönden bir tampon bölgeye çeviren, pek çok ilimizde demografik dengeleri de bozan mülteci anlaşmasının sürmesi giderek daha sakıncalı hale geldi. Alışveriş ilişkisi modelinin artık sona ermesi ve Türkiye ile AB arasında entegrasyonu hedefleyen, değer ve kural temelli ilişkinin yeniden canlandırılması gerektiğine inanıyoruz."

- "Ülkemizin geleceğine güvenelim"

Türkiye'nin hayallerini gerçekleştirme potansiyelinin yüksek olduğunu aktaran Turan şunları kaydetti:

"Cumhuriyetimizin 100. yılına yaklaşırken Anadolu'nun çok kültürlü yapısı, dinamik ve girişimci ruhu, atamızın açtığı yolu ve gösterdiği hedefleri kılavuz edinerek büyük bir atılım yapmaya hazır durumdadır. Yeter ki hayallerimizden vazgeçmeyelim, potansiyelimizden şüphe etmeyelim. Zorluklarla baş etme konusunda deneyimli, krizlere dayanıklı, adaptasyon kabiliyeti yüksek, dinamik bir ülkeyiz. Ülkemizin geleceğine güvenelim. Güveni kurumlara ve kurallara dayalı olarak inşa ederek günümüz dünyasının türlü belirsizliklerinde yolumuzu kaybetmeden ilerleyebiliriz. Gençlerimizin önüne umutlu bir gelecek koymak hepimizin sorumluluğu."

TÜRKONFED Yönetim Kurulu Başkanı Süleyman Sönmez ise Federasyon ve dernekler üzerinden 50 bini aşkın şirketi temsil ettiklerini söyledi.

Her ses, her renk ve her düşüncenin en büyük zenginlikleri olduğu düşüncesiyle Cumhuriyetin ikinci yüzyılına doğru ilerlerken yerelden ulusala ve küresele uzanan kalkınma yolunun Anadolu'dan geçtiğine inandıklarını belirten Sönmez, "Günümüzde kalkınmış bir Türkiye'nin tanımı bellidir. İş dünyasını oluşturan her ölçekten şirketiyle dijitalleşen, yeşil dönüşüm sayesinde su ve enerjide kaynak verimliliği ile hem cari açığı azaltan hem de yeni ihracat pazarlarında rekabet gücünü artıran, gelişmiş bir ekonomi için gelişmiş bir demokrasiyi içselleştiren, eğitimden kadına, gençlikten girişimciliğe toplumun tüm katmanlarını dönüşümün odağına alan bir ülke." değerlendirmesinde bulundu.

Açılış konuşmalarının ardından toplantı basına kapalı devam etti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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