Kayseri'de otomobilin çarptığı yayalardan biri hayatını kaybetti

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

KAYSERİ (AA) - Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde otomobilin çarptığı iki yayadan biri hayatını kaybetti, diğer yaya ve otomobildeki bir kişi yaralandı.

Ö.G. idaresindeki 38 EA 513 plakalı otomobil, Mithatpaşa Mahallesi Bekir Yıldız Bulvarı'nda kaldırımda yürüyen H.Ö. ve R.Ö'ye çarptı.

Yayalar ile araçtaki ismi öğrenilemeyen bir kişi yaralandı. Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırılan yaralılardan R.Ö. müdahaleye rağmen hayatını kaybetti.

Otomobil sürücüsü gözaltına aldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.