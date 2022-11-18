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AK Parti'li Özhaseki "2023'e Doğru Şehir Buluşmaları" programında konuştu:

AA

AK Parti'li Özhaseki "2023'e Doğru Şehir Buluşmaları" programında konuştu:

KAYSERİ (AA) - AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki, "AK Parti geçtiğimiz 20 yılda siyasete getirdiği yeni anlayışlar, yaptığı hizmetler, kazandırdığı eserler, hayata geçirdiği projelerle vatanın her karış toprağına damgasını vurmuştur." dedi.

Özhaseki, partisince Kayseri'de bir salonda düzenlenen ve Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın da katıldığı "2023'e Doğru Şehir Buluşmaları" programında yaptığı konuşmada, 20 yıldır iktidarda bulunduklarını ve tek amaçlarının ülkeye hizmet etmek, eser bırakmak olduğunu söyledi.

İktidarları döneminde, Cumhuriyet tarihi boyunca yapılmış güzel işlerin hepsinden kat kat daha fazla iş yapıldığını belirten Özhaseki, şunları kaydetti:

"Aklınıza gelebilecek her alanda hizmetlerimiz devam ediyor. 2002 yılında Milli Eğitim Bakanlığının bütçesi 10,3 milyar lirayken, bugün 275 milyar liraya çıktı. Bütçemizdeki en önemli kalem ve birinci sırada yine milli eğitim var. 76 olan üniversite sayısı 276'ya çıktı. Yurt kapasitemiz 182 binden 850 bine çıktı. Gençlik merkezleri sayısı 9'dan 419'a çıktı. Verilen bursları, öğrencilere yapılan yatırımları, derslik sayılarını ve ayrıca öğretmen sayısını söylemiyorum. Geçtiğimiz 80 yıl boyunca yapılmış olanlardan kat kat fazla olduğunun altını çiziyorum sadece. Sağlık alanında 20 şehir hastanesi yapıldı, 13'ünün inşaatı devam ediyor. Nitelikli yatak sayısı 19 binden 264 bine çıktı hükümetimiz döneminde."

Özhaseki, ulaştırma alanında 6 bin 100 kilometre olan bölünmüş yol ağının 29 bin kilometreye yaklaştığını, tünel sayısının 83'ten 469'a, havaalanı sayısının 26'dan 57'ye çıktığını aktardı.

- "142 yeni organize sanayi kuruldu"

Savunma sanayisinde yerlilik oranının yüzde 80'leri geçtiğini vurgulayan Özhaseki, konuşmasını şöyle sürdürdü.

"Bizim dönemimizde sanayi alanında 142 yeni organize sanayi kuruldu. Binlerce fabrika üretmeye devam ediyor. Çok şükür ihracat rakamlarımız bu sene itibarıyla neredeyse 250 milyar doları bulacak. AK Parti hükümetleri döneminde büyüme hızımız ortalama yüzde 5,5'i geçmiş vaziyette. Geçtiğimiz yıl bütün dünyada, birçok ülkede küçülmeler, daralmalar yaşanırken biz ülke olarak yüzde 11 gibi bir oranda büyüdük. Çok şükür yatırımlar, nihayetinde üretimler yapılıyor, istihdam sağlanıyor. Bunu satarak da büyümeye devam ediyoruz. AK Parti geçtiğimiz 20 yılda siyasete getirdiği yeni anlayışlar, yaptığı hizmetler, kazandırdığı eserler, hayata geçirdiği projelerle vatanın her karış toprağına damgasını vurmuştur."

AK Parti'nin özgürlükleri genişlettiğine değinen Özhaseki, devlet ile millet kaynaşmasını da sağladıklarını anlattı.

"Son dönemlerde Sayın Cumhurbaşkanımızın yurt dışına gittiğinde Türk milletini temsil eden bir insan olan o onurlu duruşu, liderliği, ortaya koymuş olduğu vizyon, bütün bir milletin göğsünü kabartmaya devam ediyor." diyen Özhaseki, bütün bunların çok rahat ortamlarda yapılmadığını, bunlar için mücadele ettiklerini dile getirdi.

AK Parti döneminde yerel yönetimlerde de büyük işler yapıldığını belirten Özhaseki, "Eski dönemlerde gidip Ankara'da rica ettiğimiz, yalvardığımız, yakardığımız, ağladığımız, şikayetlendiğimiz ama hep ret cevabı aldığımız büyük projelerin tamamı da Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla ve AK Parti kabinesinde yer alan arkadaşların imzasıyla devreye girdi. Hepsini tek tek gerçekleştirdik." diye konuştu.

Programa, AK Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş, Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, AK Parti Kayseri İl Başkanı Şaban Çopuroğlu da katıldı.

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