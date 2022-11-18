Erciyes Üniversitesi Doku Tipleme Laboratuvarı'nın denetimi başarıyla tamamlandı

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KAYSERİ (AA) - Erciyes Üniversitesi (ERÜ) Hastanelerinde kemik iliği nakli ve organ birimlerine hizmet veren Erciyes Doku Tipleme Laboratuvarı, Avrupa İmmünogenetik Federasyonu'nun (EFI) dış denetimini başarıyla tamamladı.

Üniversiteden yapılan yazılı açıklamaya göre, Türkiye'de kamu hastaneleri arasında EFI tarafından akredite edilmiş üç laboratuvardan biri olan Erciyes Doku Tipleme Laboratuvarı, dış denetimi başarıyla geçti.

Laboratuvar sorumlusu ve İmmünoloji Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Mustafa Yavuz Köker, laboratuvarının dış denetimini 3 Kasım 2022 tarihinde başarıyla tamamladığını belirtti.

Kemik iliği nakil merkezlerinin uluslararası JACIE akreditasyonu yapabilmesi için EFI akreditasyonuna ihtiyaç duyduğunu vurgulayan Köker, şunları kaydetti:

"Avrupa İmmünogenetik Federasyonu (EFI) tarafından belirlenen kalite gereksinimlerini karşılayan laboratuvarlara EFI sertifikası verilmektedir. Laboratuvarımız EFI akreditasyonu için HLA doku tipleme alanında 10 yıl deneyimini tamamlamış ve akredite olmuştu. EFI organ ve hematopoietik kök hücre nakli gereken durumlarda, aile içinden ve dışından donörler ile hasta arasında doku (HLA) uyumu çalışmalarında test hizmetlerini sağlayan laboratuvarlara, uluslararası standartlar çerçevesinde akreditasyon belgesi verilmektedir."

Köker, akreditasyonun sağlık turizminde ve yurt dışı sigorta kuruluşları ile anlaşma yapılmasında katkı sağladığını da belirtti.

Akreditasyonun önemli olduğuna değinen Köker "Erciyes Doku Tipleme Laboratuvarımız geçen yıl literatüre yeni HLA alleli kazandırmıştı. Şimdiye kadar ülkemizden tanımlanan 2 HLA allelinden birisi laboratuvarımız tarafından bulundu. Laboratuvarımız alanında son teknoloji, yöntem ve uygulamalarla hizmet vermektedir." ifadelerini kullandı.





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