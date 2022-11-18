Kayseri'de kadınlara özel dans etkinliği düzenlenecek

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KAYSERİ (AA) - Kayseri Büyükşehir Belediyesi bünyesinde faaliyet gösteren Spor AŞ, kadınlara özel dans koreografileri ve sahne gösterileri düzenleyecek.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, Kadir Has Kongre ve Spor Merkezi'nde "Ritmi Yakalamaya Hazır mısınız?" sloganıyla gerçekleşecek etkinlik, 26 Kasım'da 19.00-20.00 saatleri arasında yapılacak.

Etkinlik sonunda katılımcılara, aerobik, zumba seansları ve sürpriz hediyeler dağıtılacak.

Etkinliğe katılmak isteyenler için Sümer Spor Tesisi, Köşk Sosyal Yaşam Merkezi, Talas Spor Tesisi, Talas Sosyal Yaşam Merkezi ve Bayanlar Fizyospor Merkezi önünden ücretsiz ulaşım imkanı sağlanacak.

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