Kayseri'de 7 günde 76 uyuşturucu satıcısı yakalandı

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KAYSERİ (AA) - Kayseri'de uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonlarda 76 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, 11-18 Kasım tarihleri arasında "torbacı" tabir edilen uyuşturucu madde ticareti yapanlara yönelik çok sayıda adrese operasyon düzenledi.

Operasyonlarda gözaltına alınan 76 şüphelinin ev, iş yeri ve araçlarında yapılan aramalarda, 543 gram metamfetamin, 23 kilo 750 gram skunk, 321 gram sentetik kannabinoid, 75 uyuşturucu hap, 5 hassas terazi, 7 ruhsatsız tabanca, pompalı tüfek, 31 mermi ve 12 tüfek kartuşu ele geçirildi.

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