Kayseri'den Etiyopya'ya 300 bin çilek fidesi gönderildi

KAYSERİ (AA) - Kayseri Tarım ve Orman Müdürü Mustafa Şahin, Develi ilçesinde yetiştirilen sertifikalı çilek fidelerinin Etiyopya başta olmak üzere birçok ülkeye ihraç edildiği bildirdi.

Şahin, yaptığı yazılı açıklamada, çileğin üzümsü meyve grubu içinde yer aldığını belirtti.

Türkiye'nin çilek üretiminin 2021 yılı TÜİK verilerine göre 669 bin tona ulaştığını kaydeden Şahin, ülkenin üretimde dünyada 5'inci, ihracatta ise 12'nci sırada bulunduğunu ifade etti.

Şahin, açıklamasında şu bilgilere yer verdi:

"Türkiye’den 5 bin kilometre uzakta bulanan Etiyopya'ya çilek fidelerini ilimizden gönderiyoruz. Etiyopya'ya gönderilecek 1 milyon fidenin ilk partisi olan 300 bini gönderildi. Önümüzdeki günlerde geri kalan fideler de gönderilecek. Özelikle Erciyes Dağı'ndan dolayı ilimizde bulunan tüflü topraklar, çilek fideleri için doğal köklendirme ortamı sunmaktadır. Bu topraklarda yeni oluşan fidelerin kökleri iyi gelişmekte ve bol saçak kök yapmaktadır. 2021 yılında 25 milyon çilek fidesi yetiştirilmiş olup, 2022 yılı içinde yaklaşık 35 milyon fide beklenmektedir. Üretilen fideler, yurt içi ve dışında yoğun rağbet görmekte olup, özelikle Etiyopya, Mısır, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Azerbaycan, Kazakistan ve Türkmenistan gibi ülkelere ihraç edilmektedir."





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