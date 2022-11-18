Kayseri'de aranan 9'u firari hükümlü 22 kişi yakalandı

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KAYSERİ (AA) - Kayseri'de polisin düzenlediği operasyonda 9'u firari hükümlü 22 kişi yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, haklarında kesinleşmiş hapis cezası ve arama kararı bulunanların yakalanmasına yönelik çalışma yaptı.

Bu kapsamda, Keykubat, Anbar, Kayabaşı, Bahçelievler, Turgut Reis, Fevzioğlu, Argıncık, Osmangazi, Yenimahalle, Mimar Sinan, 19 Mayıs, Altınoluk, Germir, Yeşil ve Talas Mevlana mahallelerindeki çeşitli adreslere operasyon düzenledi.

Operasyonlarda, haklarında 3 gün ile 6 yıl 4 ay arasında değişen kesinleşmiş hapis cezaları bulunan firari hükümlüler A.Ş, B.Y, D.Ç, G.N, A.N, E.Y, M.T, V.B. ve G.A'nın da aralarında yer aldığı 22 kişi yakalandı.

Hükümlüler işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi, şüpheliler ise işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.

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