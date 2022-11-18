Çalıntı otomobilin plakasını başka araçta kullanan zanlı yakalandı

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

KAYSERİ (AA) - Kayseri'de çalıntı bir aracın plakasını aynı renk ve modeldeki başka bir araca takarak kullanan şüpheli gözaltına alındı.

Asayiş Şube Müdürlüğü Oto Hırsızlığı Büro Amirliği ekipleri, Talas ilçesinde 2021'de çalınan bir otomobilin bulunabilmesi için çalışma yaptı.

Bu kapsamda 120 saatlik PTS ve MOBESE kameraları ile plakaya yazılan trafik cezalarını inceleyen ekipler, aracın bulunduğu yeri tespit etti. Ekipler, bunun üzerine operasyon düzenledi.

Operasyonda, çalıntı aracın plakasını aynı renk ve modeldeki başka bir araca takarak kullanan şüpheli M.A, Kocasinan ilçesindeki Doğu Garajı'nda yakalandı.

Çalınan araç sahibine teslim edildi.

Şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.