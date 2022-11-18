Kayseri'de aranan 147 şüpheli yakalandı

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KAYSERİ (AA) - Kayseri'de aranan şüphelilerin yakalanmasına yönelik düzenlenen operasyonlarda 147 şüpheli gözaltına alındı.

Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, 11-17 Kasım tarihlerinde silahla tehdit, mala zarar verme, konut dokunulmazlığı ihlali, hırsızlık, yaralama, dolandırıcılık, yağma, cinsel istismar ve firari hükümlülerinin yakalanmasına yönelik çok sayıda adrese operasyon düzenledi.

Operasyonlarda gözaltına alınan 147 şüpheli hakkında adli işlem yapıldı.

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