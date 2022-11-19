Türkiye Atlı Cirit Şampiyonası, Kayseri'de başladı

KAYSERİ (AA) - Türkiye Atlı Cirit Şampiyonası, Kayseri'nin ev sahipliğinde başladı.

Gençlik ve Spor Bakanlığı, Türkiye Geleneksel Atlı Spor Dalları Federasyonu iş birliğinde ve Büyükşehir Belediyesi Spor AŞ ev sahipliğinde düzenlenen müsabakalara Kayseri Etnospor ve Okçuluk Merkezi'nde start verildi.

Programa katılan Türkiye Geleneksel Atlı Spor Dalları Federasyonu Başkanı Zübeyir Bekiroğlu, AA muhabirine, Türkiye'de 103 atlı cirit kulübü bulunduğunu söyledi.

1. Lig'de 16 takım olduğunu belirten Bekiroğlu, "Bugün de 16 takım içerisinden ilk 4'e giren takımlarımız, Türkiye şampiyonu olmak için burada yarışıyor. Atlı cirit, bizim ata sporumuz. Ecdadımızdan bize miras. Biz sporumuza sahip çıkmak adına Türkiye'nin dört bir yanında, hatta yurt dışında da özellikle atlı sporlarımızı yaygınlaştırmak için mücadele ediyoruz." diye konuştu.

Yarı finalde Uşak 1 Eylül İhtisas Atlı Cirit Spor Kulübü, Uşak Genç Bozkuşlar Atlı Cirit Spor Kulübü, Erzurum Şengel Atlı Cirit Spor Kulübü ve Sivasspor Atlı Cirit Spor Kulübü mücadele edecek.

Şampiyona yarın yapılacak final müsabakasıyla sona erecek.

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