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KAYSERİ (AA) - Türkiye Motosiklet Federasyonunca düzenlenen Türkiye Enduro ve ATV Şampiyonası'nın dördüncü ayağı, Kayseri'de başladı.

Kayseri Valiliği ve Büyükşehir Belediyesi desteğiyle Yeşilhisar ilçesinde bulunan birçok medeniyetin yaşadığı, çok sayıda kilise ve peri bacasının yer aldığı Soğanlı Vadisi'nde oluşturulan parkurda organize edilen şampiyonaya farklı klasmanlarda sporcular katılıyor.

Yeşilhisar Belediyesi önünden magazin startıyla başlayan şampiyona, ekstrem test etabında sıralama yarışlarıyla devam etti.



Şampiyonada yarın saat 11.00'de start alacak sporcular, Enduro GP, E1, E2, E3, EB, EC, gençler, veteranlar ve kadınlar kategorilerinde, ATV branşında ise ATVGP, S1, S2 ve iki çeker sınıflarında mücadele edecek.

Yarınki yarışlar neticesinde 2022 yılının şampiyonları, Kayseri etabıyla belirlenecek.

Türkiye Motosiklet Federasyonu Teknik Asbaşkanı Ogün Baysan, AA muhabirine, Türkiye Enduro Şampiyonası'nın son ayağını Soğanlı'da gerçekleştirdiklerini söyledi.

Soğanlı'nın ilk kez yarış takvimine alınması ve son yarış olmasına rağmen sporcuların çok büyük ilgi gösterdiğini belirten Baysan, "Sezonun son yarışı, bütün şampiyonlar burada belli olacak. Katılım sezonun son yarışına göre çok fazla. Buranın tarihi dokusu ve hazırlanan etaplar çok güzel. Sporcular buradan keyif aldılar." diye konuştu.

Baysan, Soğanlı etabında ATV ve motosiklet branşında 70 sporcunun mücadele ettiğini, ekstrem etabının 700 metre, ara etabın 7 ve toplam parkur uzunluğunun ise 27 kilometreden oluştuğunu kaydetti.

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