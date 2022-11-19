Voleybol: AXA Sigorta Efeler Ligi

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Salon: Develi Murat Kocatürk

Hakemler: Yavuz Akdemir, Sema Kayıkçı

Develi Belediyespor: Yusuf Eken, Caner Pekşen, Iereshchenko, Ahmet Samet Baltacı, Filip, Abdullah Çam, (Ali Onur Edis, Alperay Demirciler)

Galatasaray HDI Sigorta: Sharifi, Hakkı Çapkınoğlu, Edgar, Burak Güngör, Oğuzhan Karasu, Selçuk Keskin( Beytullah Hatipoğlu, Orçun Ergün, Aykut Acar)

Setler: 21-25, 25-20, 20-25, 20-25

Süre: 115 dakika (28, 32, 28, 27)





KAYSERİ (AA) - AXA Sigorta Efeler Ligi Metin Görgün Sezonu'nun 9. haftasında Galatasaray HDI Sigorta, deplasmanda Develi Belediyespor'u 3-1 yendi.

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