Kayseri'de "Meşru Aile İnsanlığın Temelidir" yürüyüşü yapıldı

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KAYSERİ (AA) - Kayseri'de "Meşru Aile İnsanlığın Temelidir" yürüyüşü düzenlendi.

Kartal Şehitliği'nin önünde toplanan Kayseri Gönüllü Kültür Kuruluşları Derneği üyeleri, bazı sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve vatandaşlar, Türk bayrakları ve dövizlerle Cumhuriyet Meydanı'na kadar yürüdü.

Grup adına açıklama yapan Kayseri İmam Hatip Mezunları Derneği (KİMDER) Başkanı Ali Çakıcı, insanoğlunun yeryüzüne gönderildiğinden bu tarafa erkek ve kadının meşru bir nikahla birlikte oluşturduğu aile kurumu üzerinden varlığını devam ettirdiğini söyledi.

Yaratılış fıtratında erkek ve kadın dışında bir insan cinsinin olmadığını belirten Çakıcı, "Bireyde doğuştan gelen anormallik varsa tedavi edilerek insanoğlunun kadın ve erkek olarak hayatlarını devam ettirmelerinin sağlanması, insanlık üzerine bir vazifedir. Tarih boyunca gerek İslam'ın hakim olmasından önce gerekse İslamiyet ile tanışıp şereflendikten sonra Türk ve diğer Müslüman toplumlarda devletin ve milletin devamını korumak için kadın ve erkeğin nikahla bir araya gelerek oluşturduğu aile yapısı korunmaya çalışılmıştır." dedi.

Son dönemde insanın yaratılış fıtratına aykırı olarak aileyi, ahlakı ve nesli ifsat edici akımların hızla artmaya başladığını dile getiren Çakıcı, "LGBT, eş cinsellik, cinsiyet eşitliği, cinsiyetsizlik talepleri, Allah'ın koyduğu fıtrata aykırı, nesil ve insanlığı bozucu akımlardır, bunları şiddetle kınıyor ve reddediyoruz. Devletimizden beklentimiz, ailenin kadın ve erkekten meydana geldiği kuramı içerisinde ve nikahla taçlanan aile düzeninin Anayasa ve kanunla garanti altına alınmasıdır." diye konuştu.

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