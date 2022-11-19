Yeşilhisar Millet Bahçesi hizmete açıldı

KAYSERİ (AA) - Kayseri'nin Yeşilhisar ilçesinde yapımı tamamlanan Millet Bahçesi düzenlenen törenle hizmete açıldı.

Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan açıklamaya göre, törende konuşan Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç'Yeşilhisar Millet Bahçesi'nin ilçe halkına hayırlı olması dileğinde bulundu.

Yapılan hizmetlerle Kayseri'nin 16 ilçesi ile gelişip, güzelleştiğini belirten Büyükkılıç, şöyle devam etti:



"Bizim amacımız bizi seven, güvenen, seçen hemşehrilerimize layık olmaktır. Yeşilhisar'a yaptıklarımız var, yapacaklarımız var, Allah'a şükürler olsun imkanlarımız var, tecrübemiz var, projelerimiz var, kaynaklarımız var. Önemli olan sizlerin istediği hizmetleri hayata geçirebilmektir. Bu bereketle birlikte Yeşilhisar'ımıza geçtiğimiz günlerde toplam 10 bin ton asfalt çalışması yapıldı. KASKİ'mizin, altyapı birimlerimizin, kırsalda, tarımda her türlü konuda desteğimizi esirgemediğimizi biliyorsunuz. Turizm potansiyeli ile birlikte Sayın Valimizin özel gayretleri ile Soğanlı'yı Kapadokya'nın bir giriş kapısı olarak daha da canlandırmak için gayret gösteriyoruz. Bu yönde restorasyon çalışması, çevre ve meydan düzenlemesi gibi yapılan hizmetlerin yanında sosyal medya üzerinden kamuoyu ile paylaşmak suretiyle hak ettiği yere getirme yönünde gayretlerimizi sürdürüyoruz. Birliğin, beraberliğin bereketini hep beraber yaşamaya devam edeceğiz. İnşallah havuzumuzu da bitireceğiz, pazar yerimiz ile ilgili çalışmamızı da yapacağız. Yeşili, çevreyi, uyum kültürünü önemseyen bir anlayış içerisinde desteğimizi vereceğiz."



Vali Gökmen Çiçek de Büyükşehir Belediyesinin muazzam bir park yaptığını ifade ederek, şehirdeki uyum kültürünün vatandaşa hizmet olarak döndüğünü kaydetti.

Konuşmaların ardından Yeşilhisar Millet Bahçesi protokol ve ilçe sakinleri tarafından hizmete açıldı.



Başkan Büyükkılıç, Vali Çiçek ve il protokolü, millet bahçesini gezerek, günün anısına hatıra fotoğrafı da çektirdi.

Açılışta ilçe sakinlerine ve katılımcılara KAYTUR tarafından sucuk ekmek ikram edildi.

Yaklaşık 8 dönümlük alanda Kayseri Büyükşehir Belediyesi tarafından yapımı gerçekleştirilen Yeşilhisar Millet Bahçesi'nde sosyal donatıları, yeşil alanları, oyun grupları, fitness aletleri bulunuyor.

Törene AK Parti Kayseri İl Başkanı Şaban Çopuroğlu, Yeşilhisar Kaymakamı Ahmet Ali Altıntaş, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Yüksel Yiğit, Yeşilhisar Belediye Başkanı Halit Taşyapan, İl Kültür ve Turizm Müdürü Şükrü Dursun, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Hüseyin Beyhan, Genel Sekreter Yardımcıları Hamdi Elcuman ve Bayar Özsoy, ORAN Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Ahmet Emin Kilci, daire başkanları ve ilçe sakinleri katıldı.



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