Kayabaşı Mahallesinde kentsel dönüşüm başlatılacak

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KAYSERİ (AA) - Kocasinan Belediyesi tarafından kentsel dönüşüm çalışmaları kapsamında Argıncık Kayabaşı Mahallesinde 22 Kasım'da kat karşılığı ihale gerçekleştirilecek.

Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, yazılı açıklamasında, kentsel dönüşüm projelerini imarsız yapıların çözüme kavuşturulması için uyguladıklarını belirtti.

İlçenin pek çok noktasında kentsel dönüşüm çalışmalarını sürdürdüklerini aktaran Çolakbayrakdar, "Bölgeyi, Kocasinan ve Kayseri'ye yakışır hale getireceğiz. Hedefimiz ilçemizde kentsel dönüşüme ihtiyaç duyulan tüm bölgelerde dönüşüm çalışmalarını tamamlayarak, Kocasinan'ı baştan aşağı yenilemektir. Vatandaşlarımızın yaşamaktan keyif alacağı ve mutluluk duyacağı bir Kocasinan inşa etmeye devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Kayabaşı Mahallesi için 22 Kasım'da saat 14.00'te, Kocasinan Mahallesi için ise 29 Kasım saat 14.00'te gerçekleştirilecek kat karşılığı ihalelerin şartname ve eklerinin Kentsel Dönüşüm Müdürlüğünden temin edilebileceği, ayrıca 0 (352) 222 70 00 numaralı telefondan da ayrıntılı bilgi alınabileceği kaydedildi.



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