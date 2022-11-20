GÜNCELLEME - Kayseri'de bipolar hastası, 3 polis ve 1 bekçiyi bıçakla yaraladı

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

KAYSERİ (AA) - Kayseri'de 3 polis ve 1 bekçiyi bıçakladıktan sonra vurularak etkisiz hale getirilen bipolar hastası, hastanede hayatını kaybetti.

Kocasinan ilçesi Fevzi Çakmak Mahallesi Önder Sokak'ta bipolar bozukluğu bulunan İ.T'ye müdahale etmek için evine giden sağlık ekipleri, hastanın saldırgan olması nedeniyle polisten yardım istedi.

Polislerle birlikte hastanın yanına giden gece bekçisi Fatih D, saldırgan tarafından bıçaklandı.

İ.T, olay yerine takviye olarak sevk edilen polis memurları Turgay A, Mustafa A. ve Ahmet K'yi de bıçakla yaraladı.



Saldırgan tavırlarını devam ettiren İ.T, polis ekipleri tarafından vurularak etkisiz hale getirildi.

Yaralanan 3 polis ve 1 bekçi, Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine, saldırgan ise Kayseri Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Bipolar hastası İ.T, müdahaleye rağmen hayatını kaybetti.

Bekçi ve polislerin tedavisi sürüyor.



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.