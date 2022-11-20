Kayseri'den kısa kısa

KAYSERİ (AA) - Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, AK Parti Kayseri Milletvekili İsmail Emrah Karayel ve Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Soğanlı Vadisi'ndeki çalışmaları inceledi.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, etkinlik ve açılışlar kapsamında Yeşilhisar'a giden Çiçek ve Milletvekili Karayel ile Büyükkılıç, turizmin önemli merkezlerinden olan ve Büyükşehir Belediyesince çalışmaların sürdürüldüğü Soğanlı Vadisi'nde yürüyüş yaptı.

Büyükkılıç, yeni çalışmalarla bölgenin daha güzel bir hale geldiğini, Vali Çiçek ve diğer yöneticilerin de desteğiyle başlattıkları turizm atağı kapsamında yeni projeleri hayata geçirdiklerini belirtti.

- Melikgazi'ye yeni cami

Melikgazi Belediyesi ve hayırsever iş birliğiyle Anbar 19 Mayıs Mahallesi'ne yeni cami yapılacak.

Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, yazılı açıklamasında, sağlık ocağı, sosyal tesis, okul, cami, Kur'an kursu gibi pek çok hizmeti vatandaşlarla buluşturmaya devam ettiklerini belirtti.

19 Mayıs Mahallesi'nde vatandaşların yoğun olduğu bölgeye bir cami yapılacağını bildiren Palancıoğlu, "İhalemizi yaptık, inşaatı başlayacak. Dini eğitimlerin temel taşı olan camilerimizin desteklenmesi çok güzel. Kayseri bu konuda çok şanslı. Camilerimiz birliğimizdir, dirliğimizdir. Camimiz zemin ve bayanlar mahfili olmak üzere bahçesinde 55 metrekare bir de şadırvanı ile hizmet verecek. 7 milyon 500 bin liraya mal olacak camimizin yakında temelini atacağız." ifadelerini kullandı.

- Yalçın, Talas antika pazarı esnafıyla buluştu

Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, 3 yıl önce şehre kazandırılan antika pazarının esnafıyla bir araya geldi.

Meclis Salonundaki toplantıya Başkan Yalçın'ın yanı sıra başkan yardımcıları, birim müdürleri ile pazarda tezgah açan esnaf katıldı.

Her ayın ikinci pazar günü kurulan pazarla ilgili değerlendirme toplantısında konuşan Yalçın, 84 esnafın pazarda tezgah açtığını belirtti.

100 Ağartan Projeler arasında yer alan antika pazarının kurumsal bir yapıda olduğunu ifade eden Yalçın, şunları kaydetti:

"Sizleri tabiri caizse kurda kuşa yem etmek istemedik. Biz direkt muhatap olarak size 'hayırlı olsun' dedik. Ankara'daki pazarı çok iyi biliyorum. İstanbul'dakini biraz biliyorum. Oralarda belediye birilerine ihale etmiş. Onlar da esnaf ister kazansın ister kazanmasın, akşam ücret tahsil ediyor. Biz böyle olsun istemedik. Bu sizin açınızdan önemli olduğu gibi bizim açımızdan da önemli bir konu. Belediyenin himayesinde olan pazarın bir yere gelmesi iyi bir şey."



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