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Kayseri'de özel halk otobüsü yanarak kullanılamaz hale geldi

AA

Kayseri'de seyir halindeyken alev alan özel halk otobüsü yanarak kullanılamaz hale geldi.

Kayseri'de özel halk otobüsü yanarak kullanılamaz hale geldi

KAYSERİ (AA) - Kayseri'de seyir halindeyken alev alan özel halk otobüsü yanarak kullanılamaz hale geldi.

Mimsin Mahallesi'ne yolcu taşıyan 38 AB 273 plakalı otobüs, Melikgazi ilçesi Germir Mahallesi'ndeyken motor kısmından duman çıkmaya başladı.

Dumanı fark eden yolcuların haber vermesi üzerine sürücü otobüsü durdurdu.

Yolcuların inmesinin ardından otobüs alev aldı.

Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekiplerinin söndürdüğü yangın nedeniyle otobüs kullanılamaz hale geldi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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