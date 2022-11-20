Anadolu Ateşi Kayseri'de sahne aldı

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KAYSERİ (AA) - Anadolu Ateşi topluluğu, Kayseri'nin Yeşilhisar ilçesindeki tarihi Soğanlı Mahallesi'nde gösteri sundu.

Türkiye Motosiklet Federasyonunca Soğanlı'da düzenlenen Türkiye Enduro ve ATV Şampiyonası etkinlikleri kapsamında sahne alan Anadolu Ateşi, Türkiye'nin çeşitli yörelerine özgü dans gösterisi gerçekleştirdi.

Dans topluluğunun gösterisine, izleyiciler de alkışlarla eşlik etti.

Gösteriyi, Kayseri Valisi Gökmen Çiçek ve Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç ile vatandaşlar izledi.

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