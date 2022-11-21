Talas Belediyesinin asfalt çalışması sürüyor

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KAYSERİ (AA) - Talas Belediyesi, Ali Dağı yolu ve Reşadiye Mahallesi ile ilçenin farklı bölgelerindeki yollara asfalt çalışması yaptı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, ekipler Endürlük Caddesi Ali Dağı girişindeki 250 metre uzunluğunda ve 10 metre genişliğindeki yola 350 ton sıcak asfalt serdi.

Reşadiye Mahallesi Nurgül 1. Sokak'ta ise 300 metre uzunluğunda ve 8 metre genişliğindeki yolda oa 350 ton sıcak asfalt kullanıldı.

Öte yandan ilçenin farklı bölgelerinde de yol bakım, onarım ve asfalt çalışmaları sürüyor.

Kış öncesi yolların kalitesini artırmayı hedefleyen Talas Belediyesi, hava şartları elverdiği müddetçe çalışmalarını sürdürecek.

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