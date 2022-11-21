Kayseri'de ara tatil sonrası öğrenciler ders başı yaptı

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KAYSERİ (AA) - Okullarda 2022-2023 eğitim-öğretim yılının ilk ara tatili sona erdi.

Milli Eğitim Bakanlığının açıkladığı takvime göre, 14-18 Kasım'ı kapsayan ara tatil bitti.

Kayseri'de ara tatilin sona ermesi ile öğrenciler ders başı yaptı.

Kayseri'de Burhan Dinçbal Ortaokulu öğrencileri hafta sonlarıyla 9 günü bulan tatilin ardından arkadaşları ve öğretmenlerine kavuştu.

Teneffüse çıkan öğrenciler, okul bahçesinde arkadaşlarıyla özlem giderdi.



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