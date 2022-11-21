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KAYSERİ (AA) - Kayseri Gönüllü Kültür Kuruluşları Derneği Başkanlığına Ahmet Taş yeniden seçildi.

Dernekten yapılan açıklamaya göre, Kayseri Öğretmenevi'nde yapılan genel kurula üye kurumların temsilcileri katıldı.

Genel kurulun divan başkanlığını Teknik Eğitim Vakfı Başkanı ve Kızılay Kayseri Şube Başkanı Cafer Beydilli, üyeliklerini ise ASDER Kayseri Şubesi Kurucu Başkanı Kemal Mete ve Bem-Bir-Sen Şube Başkanı Mehmet Karakaş yaptı.

Genel kurulda mevcut başkan Ahmet Taş, yeniden göreve seçildi.

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