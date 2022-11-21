Talas'ta 89 taşınmaz ihaleyle satılacak

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KAYSERİ (AA) - Talas Belediyesi, Reşadiye ve Başakpınar'da bulunan 89 taşınmazı satışa çıkardı.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, 7-8 Aralık'ta Belediye Meclis Salonu'nda düzenlenecek ihale ile Reşadiye Mahallesi sınırlarında yer alan 80 konut arsası ile Başakpınar Mahallesindeki 9 sanayi alanı satışa sunulacak.

İhalenin ilk aşamasında 41 parsel arsanın satışı 7 Aralık'ta yapılacak. 8 Aralık'ta ise 39 parsel arsa ile 9 sanayi alanının ihalesi gerçekleştirilecek.

Açık arttırma usulü ile gerçekleştirilecek satışlardan elde edilecek gelir, Talas Belediyesinin hizmet ve yatırımlarında kullanılacak.



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