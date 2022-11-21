Uşak Belediye Başkanı Mehmet Çakın, Başkan Büyükkılıç'ı ziyaret etti

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KAYSERİ (AA) - Uşak Belediye Başkanı Mehmet Çakın, Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç'ı makamında ziyaret etti.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Atlı Cirit Türkiye Şampiyonası final müsabakalarına katılan Uşak 1 Eylül Atlı Spor Kulübü'nün karşılaşmasını izlemek için kente gelen Çakın, Büyükkılıç'a nezaket ziyaretinde bulundu.

Başkanlık makamında gerçekleşen görüşmede, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Büyükkılıç, birliğin, beraberliğin en güzel örneklerini gösterdiklerini vurguladı.

Çakın ise Büyükkılıç'a misafirperverliğinden dolayı teşekkür ederek, tüm Kayseri halkına sevgilerini ve selamlarını iletti.

Ziyarette, günün anısına hediye takdimi yapılarak, hatıra fotoğrafı çektirildi.



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