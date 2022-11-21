Kayseri'de gazeller organik gübreye dönüştürülüyor

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KAYSERİ (AA) - Kayseri'de Kocasinan Belediyesi, ağaçların dökülen yaprakları toplayarak, organik gübre üretiyor.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Kocasinan Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğüne bağlı ekipler, ilçe sınırlarında özellikle parklarda ağaçlardan dökülen yaprakları toplayarak uygun koşullarda bekletiyor.

Toplanan yapraklar, serada oluşturulan havuzda muhafaza edilerek, kompost toprağa dönüştürülüyor ve üstün kalitede gübre elde ediliyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, daha güzel çevre için çalıştıklarını, uygulama ile toprağın mineraller açısından zenginleştirildiğini ve daha verimli hale getirildiğini belirtti.



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