Yahyalı'da yapımı tamamlanan halı saha hizmete açıldı

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KAYSERİ (AA) - Yahyalı ilçesi Taşhan Mahallesinda yapımı tamamlanan halı saha törenle hizmete sunuldu.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi ile Yahyalı Belediyesi tarafından Taşhan İlk ve Ortaokulu bahçesine yapılan halı sahanın açılışı için düzenlenen törene Kaymakam Mehmet Kaya, Yahyalı Belediye Başkanı Esat Öztürk, İlçe Milli Eğitim Müdürü Ahmet Kafalı, AK Parti İlçe Başkanı Esat Türkmenoğlu, MHP İlçe Başkanı Nebi Akkuş, belediye meclis üyeleri, muhtarlar, öğrenci ve veliler katıldı.



Belediye Başkanı Öztürk, her ay bir kırsal mahalleye halı saha yaptıklarını belirterek, halı sahasız kırsal mahalle bırakmayacaklarını söyledi.



Öztürk, "Bu konuda her zaman desteğini esirgemeyen Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç'a teşekkür ederim." dedi.



Kaymakam Mehmet Kaya ise "Halı sahadan sadece öğrenciler faydalanmayacak. Halı sahalar gece de kullanılsın diye ışıklandırılmış durumda. Okul zamanı halı saha öğrencilerin, okul zamanı dışında da mahalle halkımıza hizmet verecek. Mahalle sakinlerimizin de bu sahayı kullanarak sağlıklı yaşam için spor yapmalarını öneriyorum." diye konuştu.



Konuşmaların ardından kurdele kesilerek hizmete açılan halı sahada protokol üyeleriyle öğrenciler maç yaptı.

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