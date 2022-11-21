Kayseri'den kısa kısa

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KAYSERİ (AA) - Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, ilçelerde yapılan yatırım ve hizmetlerin değerlendirildiği muhtarlar toplantısına Sarız'da devam etti.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, Sarız Kadın ve Gençlik Merkezi'ndeki toplantıya MHP Kayseri Milletvekili Baki Ersoy, Sarız Kaymakamı İsmail Şanal, MHP İl Başkanı Adnan İncetoprak, Sarız Belediye Başkanı Baki Bayrak, Genel Sekreter Yardımcısı Bayar Özsoy, belediye meclis üyeleri ve mahalle muhtarları katıldı.

Burada muhtarlara seslenen Başkan Büyükkılıç, herkesi kucaklayan bir anlayışla hizmet ettiklerini belirtti.

Milletvekili Ersoy da Sarız'ın tarihinde almadığı hizmetleri aldığını, Büyükkılıç'ın bütün ilçelere hizmet gitmesi için çabaladığını ifade etti.

Hizmetlerin kolay yapılmadığını aktaran Ersoy, "Sarız'ın bunun kıymetini bilmesi gerekiyor. Sarız'ın gerekli cevabı sandıkta vereceğine inanıyorum. Çünkü bu hizmetler devam etmeli." ifadelerini kullandı.

Sarız Belediye Başkanı Baki Bayrak da Sarız'a yapmış olduğu hizmetlerden dolayı Büyükkılıç'a teşekkür etti.

- Büyükkılıç'tan kütüphane ziyareti

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Erkilet Kütüphanesi'ni ziyaret etti.

Kütüphanede öğrencilerle buluşan Büyükkılıç, herhangi bir talepleri olup olmadığını sordu.

Öğrencilere tavsiyede bulunan Büyükkılıç, "Elinizdeki imkanların, servetin, sağlığın, kıymetini bilin, annenizin, babanızın, ailenizin, vatanınızın kıymetini bilin. Vakit en önemlisi çünkü çark dönüyor, geri gelmiyor." ifadelerini kullandı.



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