Jandarmadan öğrencilere siber güvenlik eğitimi

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

KAYSERİ (AA) - Kayseri'de jandarma ekipleri öğrencilere siber güvenlik eğitimi verdi.

Valilikten yapılan yazılı açıklama göre, İl Jandarma Komutanlığı Aile İçi Şiddetle Mücadele ve Çocuk Kısım Amirliği ile Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce "Çocuk ve gençlerin korunmasına yönelik okul çevrelerinde huzur ve güven uygulaması" kapsamında çeşitli etkinlikler düzenleniyor.

Bu kapsamda daha önce belirlenen bir okulda internetin güvenli kullanımı ve siber zorbalık konusunda bilgilendirme yapan ekipler, öğrencilere Jandarma Çocuk Dergisi ve boyama kitabi hediye etti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.