Kayseri'de kadınlar KADES hakkında bilgilendirildi

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KAYSERİ (AA) - Kayseri'de kadınlar Kadın Destek Uygulaması (KADES) programı hakkında bilgilendirildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı Aile İçi Şiddetle Mücadele ve Çocuk Kısım Amirliği ekipleri, Sarıoğlan ilçesindeki Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifi'ni ziyaret etti.

Çalışanlarla bir süre sohbet eden ekipler, kadınlara KADES programı hakkında bilgi verdi.

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