Kayseri'de araca, ardından da direğe çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

KAYSERİ (AA) - Kayseri'de önce otomobile ardından direğe çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı.

A.A. idaresindeki 38 MA 5357 plakalı otomobil, Melikgazi ilçesi Sivas Bulvarı'nda A.Ö. yönetimindeki 38 PD 197 plakalı otomobile çarptı.

Savrulan 38 MA 5357 plakalı araç, önce bir iş yerinin bahçe duvarına sonra da yol kenarındaki aydınlatma direğine çarparak durabildi.

Kazada ağır yaralanan sürücü A.A, Kayseri Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.

Trafikte makas atarak ilerlediği iddia edilen sürücü A.A'nın ehliyetsiz olduğu öğrenildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.