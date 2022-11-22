Kayseri merkezli kaçakçılık operasyonunda 9 gözaltı

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

KAYSERİ (AA) - Kayseri merkezli 3 ilde düzenlenen kaçak sigara ve tütün operasyonunda 9 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, sigara ve tütün kaçakçılığına yönelik Kayseri, İstanbul ve İzmir'de belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi.

Operasyonda 9 şüpheli yakalandı.



Adreslerde yapılan aramada 202 bin 800 boş makaron, 228 bin 600 dolu makaron, 9 bin 254 sökülmüş TAPDK bandrolü, 14 bin boş sigara paketi, 382 kilogram bandrolsüz tütün, 10 kilogram nargile tütünü, 25 kilogram nargile kömürü, 2 elektrikli sigara doldurma makinası ve bandrol sökme makinesi ele geçirildi, 3 araca el konuldu.

Operasyon kapsamında firari 7 şüphelinin yakalanması için çalışmalar sürüyor.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.