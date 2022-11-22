ERÜ'de eğitim gören Erasmus öğrencileri Başkan Palancıoğlu'nu ziyaret etti

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KAYSERİ (AA) - Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, Erciyes Üniversitesi (ERÜ) Ziraat Fakültesinde eğitim gören uluslararası Erasmus öğrencileri ile bir araya geldi.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, Palancıoğlu makamında konuk ettiği Erasmus öğrencilerle sohbet edip bilgi aldı.

Ziyarette konuşan Palancıoğlu, şehrin tanıtımı için faydalı olan eğitim programında emeği geçen herkese teşekkür etti.

ERÜ'nün, Erasmus programında dünyanın dört bir yerinden öğrencinin tercih ettiği bir üniversite olduğunu aktaran Palancıoğlu, şunları kaydetti:

"Erciyes Üniversitesi gerçekten uluslararası anlamda da birçok öğrencinin lisans, yükseklisans ve doktora eğitimi yaptığı bir üniversite haline geldi. Ben de orada uzun süre öğretim üyesi olarak görev yaptığım için sağ olsun hocalarımız öğrencilerle birlikte bizleri ziyaret ediyor. Öğrencilerimize Türkiye hakkında bilgi veriyoruz. Elimizden geldiğince üniversitemize de destek oluyoruz. Türkiye, farklı ülkelerden birçok öğrencinin uğrak yeri. Böylece ülkemizi en iyi şekilde tanıtmış oluyoruz. Medeniyetimizi ve kültürümüzü anlatıyoruz."

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