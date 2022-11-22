Başkan Büyükkılıç, Sarız'da kadın kooperatifi ve esnafı ziyaret etti

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KAYSERİ (AA) - Kayseri Büyükşehir Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Sarız Kadın Kooperatifi'ni ve esnafı ziyaret etti.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, Büyükkılıç, ilçe ziyaretlerine Sarız'da devam etti.

Sarız Kadın Kooperatifi'ni ziyaret eden Büyükkılıç, kooperatifte kadın üreticilerle sohbet ederek yürütülen çalışmalarla ilgili bilgi aldı.

Büyükkılıç, üretmek isteyen kadınların daima destekçisi olduklarını belirterek, "Kayseri'nin kadını erkeği ayırt edilmez. Her bir ferdi azimlidir, çalışkandır. Bizler üzerimize düşeni yapar, üretmek isteyen kardeşlerimizin en güçlü destekçisi oluruz. Valiliğimiz ve belediyemizin destekleri ile Sarız'a kazandırdığımız Sarız Kadın Kooperatifi maşallah harıl harıl çalışıyor. Başarıları daim olsun." ifadelerini kullandı.

Büyükkılıç, daha sonra ziyaret ettiği esnafın talep ve önerilerini dinledi.



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