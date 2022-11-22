ERÜ Rektörü Altun'dan öğrencilere çorba ikramı

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KAYSERİ (AA) - Erciyes Üniversitesi (ERÜ) Rektörü Prof. Dr. Fatih Altun, vize haftası nedeniyle merkez kütüphanede geç saatlere kadar ders çalışan öğrencilere sıcak çorba ikram etti.

ERÜ'den yapılan yazılı açıklamaya göre, üniversite tarafından kütüphanede bu yıl ilk defa öğrencilere sıcak çorba ikramında bulunulmaya başlandı.

Ders çalışmak için kütüphaneye gelen öğrencilere çorba ikram eden Altun, vize sınavlarında öğrencilere başarı diledi.

Rektör Altun, öğrenciler ile tek tek sohbet ederek, onların talep ve isteklerini de dinledi.

Sıcak çorba ikramına her akşam 20.30-21.30 saatleri arasında devam edilecek.

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