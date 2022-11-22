Kayseri'deki cinayetin şüphelisi adliyeye sevk edildi

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KAYSERİ (AA) - Kayseri'nin Talas ilçesinde kavga ettiği kişiyi bıçakla öldürdüğü iddiasıyla gözaltına alınan zanlı, adliyeye götürüldü.

Bahçelievler Mahallesi Gece Bulutları Sokak'ta, alacak verecek yüzünden çıkan kavgada Halil T'yi bıçakla öldürdüğü iddiasıyla yakalanan Ö.Ö'nün emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Kayseri Devlet Hastanesinde sağlık kontrolünden geçirilen şüpheli, adliyeye sevk edildi.

Öte yandan Halil T'nin cenazesi, hastanedeki işlemden sonra yakınları tarafından Nevşehir'in Avanos ilçesine bağlı Çalış beldesine götürüldü.

Dünkü kavgada bıçakla yaralanan Halil T, kaldırıldığı hastanede müdahaleye rağmen kurtarılamamış, Ö.Ö. polis ekiplerince gözaltına alınmıştı.

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