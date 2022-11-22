Kayseri'den kısa kısa

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Kayseri'den kısa kısa

AA

Kayseri'den kısa kısa

KAYSERİ (AA) - Kayseri Büyükşehir Belediyesi, ulaşım hizmetleri kapsamında Mustafa Kemal Paşa Bulvarı'nda yol genişletme ve şerit düzenleme çalışmalarına başladı.

Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, yaptığı yazılı açıklamada, Kartal Şehitliği ile havalimanı arasında önemli bir hattı oluşturan Mustafa Kemal Paşa Bulvarı'nda yol genişletme ve düzenleme çalışmalarına başladıklarını belirtti.

Ekiplerin Melikgazi Belediyesi önündeki araç alt geçidi ile Barış Manço Parkı yakınlarındaki yaya üst geçidi arasında yol genişletme çalışması gerçekleştirdiğini aktaran Büyükkılıç, şunları kaydetti:

"Bulvarın çalışma yapılan kesiminde Sivas Caddesi ve Kızılırmak Caddesi'ne katılma şeritleri yer alıyor. Bu şeritlerin trafik yükünün artış göstermeye başlamasıyla risk oluşturması muhtemeldir. Ekiplerimiz de anında bunu dikkate alarak trafiğin duraksamaması ve herhangi bir kazanın yaşanmaması için çalışmalarına başladı. Bu çalışma ile trafik akışını sürekli hale getirmeyi, kazaları en aza indirmeyi, yakıt tüketiminden kaynaklı egzoz emisyonlarını azaltmayı hedefliyoruz."

- Büyükkılıç, yeni otobüsleri test etti

Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, belediye tarafından satın alınan yüksek kapasiteli körüklü 12 otobüsün teslim alınmaya başlandığı bildirdi.

İlk etapta teslim alınan iki körüklü otobüsü inceleyen Büyükkılıç, trafiğe kapalı alanda direksiyona geçerek, araçları test etti.

Yeni otobüslerin kullanışlı ve konforlu olduğuna dikkati çeken Büyükkılıç, "Ulaşımda hizmetlerimize hız veriyoruz. Taşıma sistemimizin verimini sürekli arttırırken, ulaşım filomuzu da genişletiyoruz." ifadelerini kullandı.

- Büyükkılıç, itfaiyecilerle buluştu

Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Erkilet İtfaiye Amirliği'ni ziyaret ederek itfaiyecilerle bir araya geldi.

Erkilet İtfaiyesi personeli ile sohbet eden Büyükkılıç, itfaiyecilerin fedakarca, gece gündüz demeden çalıştığını belirtti.

Büyükkılıç, zor şartlarda görevlerini sürdüren itfaiye personeline kolaylık diledi.

- Dantel anglez el sanatları sergisi açıldı

Kayseri Büyükşehir Belediyesi KAYMEK Sanat ve Mesleki Eğitim kursiyerleri tarafından hazırlanan dantel anglez el sanatları sergisi açıldı.

Kentte bir alışveriş merkezindeki serginin açılışına Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç ve eşi Necmiye Büyükkılıç, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Serdar Öztürk, İşletme ve İştirakler Daire Başkanı Cenani Ayaydın, Spor AŞ Genel Müdürü İbrahim Somtaş ile eğitmenler ve kursiyerler katıldı.

Burada konuşan Büyükkılıç, KAYMEK'in yaptığı çalışmalarla yüz akı bir kurum olduğunu belirtti.

Necmiye Büyükkılıç da sergideki ürünleri beğenisini dile getirerek "El emeği göz nuru, çeşit çeşit ürünler. Ellerinize, yüreğinize, emeklerinize sağlık." ifadesini kullandı.

Sergide 200 dantel sergileniyor.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Kayseri'deki cinayetin şüphelisi adliyeye sevk edildi
YEREL HABERLER Kayseri'deki cinayetin şüphelisi adliyeye sevk edildi
ERÜ Rektörü Altun'dan öğrencilere çorba ikramı
YEREL HABERLER ERÜ Rektörü Altun'dan öğrencilere çorba ikramı
Başkan Büyükkılıç, Sarız'da kadın kooperatifi ve esnafı ziyaret etti
YEREL HABERLER Başkan Büyükkılıç, Sarız'da kadın kooperatifi ve ...
ERÜ'de eğitim gören Erasmus öğrencileri Başkan Palancıoğlu'nu ziyaret etti
YEREL HABERLER ERÜ'de eğitim gören Erasmus öğrencileri Başkan ...
Kayseri merkezli kaçakçılık operasyonunda 9 gözaltı
YEREL HABERLER Kayseri merkezli kaçakçılık operasyonunda 9 gözaltı
(Görüntülü) KAYSERİ&#039;DE UYUŞTURUCU OPERASYONU: 4 GÖZALTI
YEREL HABERLER (Görüntülü) KAYSERİ'DE UYUŞTURUCU OPERASYONU: 4 ...
KAYSERİ'DE UYUŞTURUCU OPERASYONU:  4 GÖZALTI
YEREL HABERLER KAYSERİ'DE UYUŞTURUCU OPERASYONU:  4 GÖZALTI
(Görüntülü) KAYSERİ&#039;DE PARK HALİNDEKİ OTOMOBİL YANDI
YEREL HABERLER (Görüntülü) KAYSERİ'DE PARK HALİNDEKİ OTOMOBİL ...
KAYSERİ'DE PARK HALİNDEKİ OTOMOBİL YANDI
YEREL HABERLER KAYSERİ'DE PARK HALİNDEKİ OTOMOBİL YANDI
(Görüntülü) BİNA TOPLANTISINDA KOMŞULAR ARASINDA BIÇAKLI KAVGA: 2 YARALI
YEREL HABERLER (Görüntülü) BİNA TOPLANTISINDA KOMŞULAR ARASINDA ...
(Görüntülü) YOLDA YÜRÜRKEN POMPALI TÜFEKLE VURULDU
YEREL HABERLER (Görüntülü) YOLDA YÜRÜRKEN POMPALI TÜFEKLE VURULDU
BİNA TOPLANTISINDA KOMŞULAR ARASINDA BIÇAKLI KAVGA: 2 YARALI
YEREL HABERLER BİNA TOPLANTISINDA KOMŞULAR ARASINDA BIÇAKLI KAVGA: 2 ...
(Görüntülü) KAYSERİ&#039;DE ALACAK BORÇ KAVGASINDA 1 ÖLÜ
YEREL HABERLER (Görüntülü) KAYSERİ'DE ALACAK BORÇ KAVGASINDA 1 ...
Bina toplantısında komşular arasında bıçaklı kavga: 2 yaralı
YEREL HABERLER Bina toplantısında komşular arasında bıçaklı kavga: 2 ...
YOLDA YÜRÜRKEN POMPALI TÜFEKLE VURULDU
YEREL HABERLER YOLDA YÜRÜRKEN POMPALI TÜFEKLE VURULDU
Yolda yürürken pompalı tüfekle vuruldu
YEREL HABERLER Yolda yürürken pompalı tüfekle vuruldu
KAYSERİ'DE ALACAK BORÇ KAVGASINDA 1 ÖLÜ
YEREL HABERLER KAYSERİ'DE ALACAK BORÇ KAVGASINDA 1 ÖLÜ
Kayseri'de alacak borç kavgasında 1 ölü
YEREL HABERLER Kayseri'de alacak borç kavgasında 1 ölü
Kayseri'de bıçaklı kavgada 1 kişi öldü
YEREL HABERLER Kayseri'de bıçaklı kavgada 1 kişi öldü
Kayseri'de park halindeki otomobil yandı
YEREL HABERLER Kayseri'de park halindeki otomobil yandı
Kayseri'de araca, ardından da direğe çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı
YEREL HABERLER Kayseri'de araca, ardından da direğe çarpan ...
Vali Çiçek'ten görev sırasında yaralanan polis ve bekçiye ziyaret
YEREL HABERLER Vali Çiçek'ten görev sırasında yaralanan polis ve ...
(Görüntülü) KAYSERİ?DE ARANAN 17 KİŞİ YAKALANDI
YEREL HABERLER (Görüntülü) KAYSERİ?DE ARANAN 17 KİŞİ YAKALANDI
Kayseri'de aranan 6'sı firari hükümlü 17 kişi yakalandı
YEREL HABERLER Kayseri'de aranan 6'sı firari hükümlü 17 kişi ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.