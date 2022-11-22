Kayseri'den kısa kısa

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KAYSERİ (AA) - Kayseri Büyükşehir Belediyesi, ulaşım hizmetleri kapsamında Mustafa Kemal Paşa Bulvarı'nda yol genişletme ve şerit düzenleme çalışmalarına başladı.

Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, yaptığı yazılı açıklamada, Kartal Şehitliği ile havalimanı arasında önemli bir hattı oluşturan Mustafa Kemal Paşa Bulvarı'nda yol genişletme ve düzenleme çalışmalarına başladıklarını belirtti.

Ekiplerin Melikgazi Belediyesi önündeki araç alt geçidi ile Barış Manço Parkı yakınlarındaki yaya üst geçidi arasında yol genişletme çalışması gerçekleştirdiğini aktaran Büyükkılıç, şunları kaydetti:

"Bulvarın çalışma yapılan kesiminde Sivas Caddesi ve Kızılırmak Caddesi'ne katılma şeritleri yer alıyor. Bu şeritlerin trafik yükünün artış göstermeye başlamasıyla risk oluşturması muhtemeldir. Ekiplerimiz de anında bunu dikkate alarak trafiğin duraksamaması ve herhangi bir kazanın yaşanmaması için çalışmalarına başladı. Bu çalışma ile trafik akışını sürekli hale getirmeyi, kazaları en aza indirmeyi, yakıt tüketiminden kaynaklı egzoz emisyonlarını azaltmayı hedefliyoruz."

- Büyükkılıç, yeni otobüsleri test etti

Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, belediye tarafından satın alınan yüksek kapasiteli körüklü 12 otobüsün teslim alınmaya başlandığı bildirdi.

İlk etapta teslim alınan iki körüklü otobüsü inceleyen Büyükkılıç, trafiğe kapalı alanda direksiyona geçerek, araçları test etti.

Yeni otobüslerin kullanışlı ve konforlu olduğuna dikkati çeken Büyükkılıç, "Ulaşımda hizmetlerimize hız veriyoruz. Taşıma sistemimizin verimini sürekli arttırırken, ulaşım filomuzu da genişletiyoruz." ifadelerini kullandı.

- Büyükkılıç, itfaiyecilerle buluştu

Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Erkilet İtfaiye Amirliği'ni ziyaret ederek itfaiyecilerle bir araya geldi.

Erkilet İtfaiyesi personeli ile sohbet eden Büyükkılıç, itfaiyecilerin fedakarca, gece gündüz demeden çalıştığını belirtti.

Büyükkılıç, zor şartlarda görevlerini sürdüren itfaiye personeline kolaylık diledi.

- Dantel anglez el sanatları sergisi açıldı

Kayseri Büyükşehir Belediyesi KAYMEK Sanat ve Mesleki Eğitim kursiyerleri tarafından hazırlanan dantel anglez el sanatları sergisi açıldı.

Kentte bir alışveriş merkezindeki serginin açılışına Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç ve eşi Necmiye Büyükkılıç, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Serdar Öztürk, İşletme ve İştirakler Daire Başkanı Cenani Ayaydın, Spor AŞ Genel Müdürü İbrahim Somtaş ile eğitmenler ve kursiyerler katıldı.

Burada konuşan Büyükkılıç, KAYMEK'in yaptığı çalışmalarla yüz akı bir kurum olduğunu belirtti.

Necmiye Büyükkılıç da sergideki ürünleri beğenisini dile getirerek "El emeği göz nuru, çeşit çeşit ürünler. Ellerinize, yüreğinize, emeklerinize sağlık." ifadesini kullandı.

Sergide 200 dantel sergileniyor.



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