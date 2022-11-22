Vali Çiçek, bipolar hastasının yaraladığı polis ve bekçiyi ziyaret etti

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KAYSERİ (AA) - Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, bipolar hastası tarafından bıçakla yaralanan polis ve bekçiyi ziyaret etti.

Valiliğin sosyal medya hesabında yer alan bilgiye göre, Vali Çiçek, olaya müdahale ederken yaralanan polis memuru Mustafa A ile ve bekçi Fatih D'yi tedavi gördükleri Erciyes Üniversitesi Gevher Nesibe Hastanesinde ziyaret ederek geçmiş olsun dileğinde bulundu.

Yaralıların durumu hakkında bilgi alan Çiçek'e ERÜ Hastaneleri Başhekimi Prof. Dr. Fatih Horozoğlu da eşlik etti.

Kocasinan ilçesi Fevzi Çakmak Mahallesi Önder Sokak'ta 20 Kasım'da bipolar bozukluğu bulunan İ.T'ye müdahale etmek için evine giden sağlık ekiplerine yardım eden bekçi Fatih D, polis memurları Turgay A, Mustafa A. ve Ahmet K, saldırgan tarafından bıçaklanmıştı.

Polisler tarafından vurularak etkisiz hale getirilen İ.T. hayatını kaybetmiş, yaralılar hastaneye kaldırılmıştı.

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