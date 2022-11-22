Jandarma ekipleri kadınlara KADES'i anlattı

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KAYSERİ (AA) - Kayseri İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Kadın Destek Uygulaması (KADES) programı hakkında Sarıoğlan ilçesinde bilgilendirme yaptı.

Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı Aile İçi Şiddetle Mücadele ve Çocuk Kısım Amirliği personeli, Sarıoğlan Kadın Girişimi ve İşletme Kooperatifindeki kadınlara KADES'i anlattı.

Ekipler ayrıca okul çağındaki çocuk ve gençleri, uyuşturucu ve terörden korumak amacıyla huzur ve güven uygulaması yaptı.

Faaliyet kapsamında 193 okul kampüsü ve çevresinde bulunan parklar, bahçeler, metruk binalar, sigara ve uyuşturucu madde kullanımı ve satışı olabilecek yerler, alkollü işletmeler, iddia ve tekel bayileri, kahvehaneler, internet ve elektronik oyun salonları, genel asayiş ve gençler yönünden kontrol edildi.



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