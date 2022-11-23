Kayseri'de 18 ruhsatsız tabanca ele geçirildi

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

KAYSERİ (AA) - Kayseri'de ruhsatsız tabanca imal edip sattığı öne sürülen zanlı yakalandı.



Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, Z.T'nin merkez Kocasinan ilçesi Kayabaşı Mahallesi'ndeki evinde silah imal edip sattığı bilgisine ulaştı.

Ekiplerce evde yapılan aramada, çeşitli çaplarda kullanıma hazır 11, parçalara ayrılmış 7 olmak üzere toplam 18 ruhsatsız tabanca, namlusu kısaltılmış av tüfeği, 81 mermi, mengene, taşlama makinası, ölçü kumpası, çok sayıda şarjör, tabanca üst kapağı ve çeşitli çaplarda namlu ve aletler ile suçtan elde edildiği değerlendirilen 5400 lira bulundu.

Zanlı Z.T. gözaltına alındı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.