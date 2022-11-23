Kayseri'de ÇAYKUR'un satış mağazası açıldı

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KAYSERİ (AA) - ÇAYKUR'un çay satış mağazası Kayseri'de açıldı.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Bakanlığın ilgili kuruluşlarından Çay İşletmeleri (ÇAYKUR) Genel Müdürlüğüne ait ÇAYKUR Kayseri Pazarlama Bölge Müdürlüğü yerleşkesinde bulunan mağazada, marka bünyesinde üretilen 100'ün üzerinde çay çeşidi satışa sunuluyor.

İl Tarım ve Orman Müdürü Mustafa Şahin, Bölge Müdürü Şefik Kara ile satış mağazasını gezerek çay çeşitleri hakkında bilgi aldı.

Şahin, Türk kültürünün vazgeçilmezi olan çayın birçok çeşidinin bulunduğu mağazanın kente hayırlı olmasını diledi.

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